WP из поиска по заголовкам сделать поиск по дате, телу и заголовку.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки200 просмотров
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На странице сайта реализован поиск по заголовкам материалов в определенных категориях. К нему добавится выпадающий список http://prntscr.com/fgx3gf , чтобы можно было выбрать поле по которому производится поиск:

- по заголовку,

- по телу материалов,

- по дате.

нужен только программинг  вариативного поиска для данного функционала, верстку выполнит штатный верстальщик.

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7 лет назад
DSkip
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад