Необходимо повторить сайт на Битриксе ввв fuso-gulf точка ru. К исходному сайту доступа нет. Поменяв контактные данные, название компании, изменив формы обратной связи на отсылку по нашим адресам. Лицензия на Bitrix (другие CMS в данном ...
WP из поиска по заголовкам сделать поиск по дате, телу и заголовку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице сайта реализован поиск по заголовкам материалов в определенных категориях. К нему добавится выпадающий список http://prntscr.com/fgx3gf , чтобы можно было выбрать поле по которому производится поиск:
- по заголовку,
- по телу материалов,
- по дате.
нужен только программинг вариативного поиска для данного функционала, верстку выполнит штатный верстальщик.
Указывайте в отклике стоимость и время необходимое для правок.
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