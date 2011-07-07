Xml парсер

Мне нужно для сайта на joomla написать парсер погоды с сайта http://rp5.ua. В частности вот от сюда http://rp5.ua/docs/xml/ru?id=77347.

Чтобы погода с сайта rp5.ua отображалась у меня на сайте.

Кто мне в этом сможет помочь?