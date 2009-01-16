Есть база в формате bz2, нужно восстановить в дле

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Есть база в формате bz2 нужно сделать чтобы её можно было восстановить в дле(поидее формат sql.gz) у меня хостинг а не сервер

15 лет назад
filemanager
Саша 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)