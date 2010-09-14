Есть дизайн, нужно оживить его на движке

Нужно в модуль отчетов добавить возможность сортировки по производителю. От вас цена и срок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно, нужен сайт-визитка.
дизайн тут: http://filin8.dyndns.org/
по ссылкам меняться должна только внутренняя область.
на главной странице будут миниатюры свежих товаров с ценниками (быть может CMS подбирать в прицелом на функционал каталога-интернет-магазина?).
домен планируется купить, по хостингу желательно минимум затрат.
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