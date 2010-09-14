Есть дизайн, нужно оживить его на движке

$100
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок196 просмотров
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Собственно, нужен сайт-визитка.

дизайн тут: http://filin8.dyndns.org/

по ссылкам меняться должна только внутренняя область.

на главной странице будут миниатюры свежих товаров с ценниками (быть может CMS подбирать в прицелом на функционал каталога-интернет-магазина?).

домен планируется купить, по хостингу желательно минимум затрат.

13 лет назад
Filin8
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
cmd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$45
2 дня
Был доволен встречными комментариями и предложениями по проекту, большинство из которых оказались разумными и были приняты. Под конец проекта получил в довесок пару бонусов. Сугубо положительная оценка, активная работа. Спасибо.
Отличный заказчик - было приятно работать. Умеет и объяснить и выслушать. Отдельно надо отметить высокий уровень профессионального этикета. Не смотря на то, что внешние обстоятельства помешали запустить проект, я получил полную оплату (замечу, что договор на сайте сразу не заключали). Всем рекомендую.
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