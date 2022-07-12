Есть правки по wordpress

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Закрыт9 заявок473 просмотра

Приветствую, дорогие фрилансеры! нужен хороший специалист который сделает правки по сайту на wordpress

p.s: оплата по факту, оставляйте свой тг!

WordPress
3 года назад
fizermaks
Максим 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Jessem
Егор 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$100
9 дней
Escrow
Егор, само не приятный исполнитель которого я когда-либо встречал, проект выдался ему 9 дней назад, через неделю он должен был скинуть пол проекта! он говорил что 100% всё будет, в вторник он хоть-что то показал но это было 20% от проекта! прошу заметить в вторник он не сделал пол работы а в среду(на следующий день ) он должен был скинуть весь проект, говорил что успеет 100% будет, как думаю вы догадались ничего! я перенёс к четвергу он уверял что будет) ничего! я перенёс к пятница к 20:00 и опять ничего! сейчас уже суббота он уверял что к 20:00 приступит, но просто пропал, и заблокировал! максимально не рекомендую работать с данным исполнителем если вы конечно не хотите затянуть проект на месяц! по общению я просил его вводить меня в курс дела он писал раз в 1 день, но хотя это понятно он выделял на проект максимум пол часа и пропадал!
На самом деле очень неадекватный заказчик, дает работу по нерабочим технологиям, но это еще ладно. Абсолютно не правильно ставит сроки и манипулируют пунктами ТЗ. Сначала докидывает доп пункты в ТЗ по ходу работы, потом говорит, учитывая те самые пункты, что работа была сделана не на половину, хорошая схемка)). После этого хамит на всю крышу, абсолютно хамоватый разводила, КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую с ним работать, только потратите свое время и нервы))

Заявки фрилансеров

Мария
 
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Jessem
Егор 
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