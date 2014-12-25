Задачи для специалиста по Vbulletin

Интернет-магазин на Simpla CMS. У каждого товара есть свойства в формате '2001-2005, 2006-2010' единым полем. При указании свойства в формате '2001-2005; 2006-2010' экспорт происходит успешно, однако на сайте сейчас все именно через запятую и экспорт (стандартный симпловский, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данный проект состоит из нескольких частей.
1) Итак имеется форум на Vbulletin 3.8.5 nulled. Куплена лицензия на 4 версию. Нужно без потери УРЛ перевести форум на 4 версию Vbulletin. Проблема заключается в том, что форум достаточно посещаемый, каждую минуту на форуме что-то меняется.
2) В прикрепленном файле находятся скриншоты psd файлов нового дизайна для форума. Нужно натянуть новый дизайн уже на обновленный до 4 версии форум, игнорируя пока что установку всех фич, которые есть на дизайне. Другими словами, модули, хаки, моды, пока что, устанавливать не нужно. Дизайн форума нестандартный, с боковой колонкой, поэтому нам нужен именно специалист в движке Vbulletin.
3) Нужно сделать список публичных модов, хаков, которые нужны будут для реализации всего того, что сделано в дизайне. А также составить список тех модов, которые придется специально писать для реализации всех фич.
То-есть на выходе мы должны получить обновленный до 4 версии форум с новым натянутым на него дизайном без установки всех модулей.
Если работа понравится, будем постоянно сотрудничать с выбранным исполнителем.
Внимание, заявки без цены и сроков не рассматриваются.
P.S. Прикрепить файл не удалось. Поэтому залил его сюда: https://drive.google.com/file/d/0BxPi_OvAh8uUUlpBdkY5emU4Szg/view?usp=sharing
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Мне не очень нравятся как на сайте http://bel-purpur.ru расположены новости и акции, мне кажется, что их надо вообще в другом формате сделать. Может на главной странице сразу, например как здесь: http://www.wildberries.ru ну чтобы одна большая новость ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Прикрепил ТЗ. Необходимо сделать правки. Оставляйте заявки кто сейчас готов приступить. И сразу пожалуйста указывайте сроки и цену.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть запакованный шаблон WordPress c templatemonster. Необходимо установить его на Хостинг. Хостинг в РуЦентр.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Привет. Нужен модуль - парсер фильмов. Должен парсить данные с кинопоиска + видео с вк - все в одном модуле. Чтобы парсил в автоматическом режиме сразу большое количество фильмов. Пишем бюджеты и срокиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На доработку крупного проекта нужен программист, немного верстальщик на DRUPAL главное требование: скорость работы, доступность в сети оплата будет соизмерима скорости и объему работы нужно решать достаточно сложные задачи, прошу адекватно оценивать свой уровень и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сделать на сайте (joomla 1.5) "версию для слабовидящих". По ГОСТ Р 52872-2012. + в шапке сайта установить ссылку "Версия для слабовидящих". Конкретные требования во вложении. Пишите, если есть опыт в реализации, срок и стоимость работы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно настроить автоматическую простановку заголовков h1 в названиях материалов и категорий. Сайт на Джумле 1.5. Нужно сегодня.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо внести несколько правок во внешний вид и функционал сайта. Жду заявки со сроками и ценами. ТЗ прикреплено.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад