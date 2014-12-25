Задачи для специалиста по Vbulletin

Данный проект состоит из нескольких частей.

1) Итак имеется форум на Vbulletin 3.8.5 nulled. Куплена лицензия на 4 версию. Нужно без потери УРЛ перевести форум на 4 версию Vbulletin. Проблема заключается в том, что форум достаточно посещаемый, каждую минуту на форуме что-то меняется.

2) В прикрепленном файле находятся скриншоты psd файлов нового дизайна для форума. Нужно натянуть новый дизайн уже на обновленный до 4 версии форум, игнорируя пока что установку всех фич, которые есть на дизайне. Другими словами, модули, хаки, моды, пока что, устанавливать не нужно. Дизайн форума нестандартный, с боковой колонкой, поэтому нам нужен именно специалист в движке Vbulletin.

3) Нужно сделать список публичных модов, хаков, которые нужны будут для реализации всего того, что сделано в дизайне. А также составить список тех модов, которые придется специально писать для реализации всех фич.

То-есть на выходе мы должны получить обновленный до 4 версии форум с новым натянутым на него дизайном без установки всех модулей.

Если работа понравится, будем постоянно сотрудничать с выбранным исполнителем.

Внимание, заявки без цены и сроков не рассматриваются.

P.S. Прикрепить файл не удалось. Поэтому залил его сюда: https://drive.google.com/file/d/0BxPi_OvAh8uUUlpBdkY5emU4Szg/view?usp=sharing