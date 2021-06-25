Заказ по WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка102 просмотра

Интеграция верстки с английской версией.

WordPress
4 года назад
mikolait
Павел 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад
$70
5 дней
Escrow
Спасибо Алекс за хорошую работу. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик! Доволен сотрудничеством. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alex-tret
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
50 отзывов
4 года назад