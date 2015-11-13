Замена CMS доработка интернет магазина

Интернет магазин http://eco-print.kz изначально был выполнен на не подходящей для этого платформе, связи с чем проявляются проблемы, в загрузке и отображении товара на сайте

Требуется заменить CMS на более оптимальную (внешний вид остается прежним), корзину и уведомления о заказах.

Предполагаемое кол-во позиций товаров и услуг от 1000 штук и выше