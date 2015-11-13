Замена CMS доработка интернет магазина

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок176 просмотров
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Интернет магазин http://eco-print.kz  изначально был выполнен на не подходящей для этого платформе, связи с чем проявляются проблемы, в загрузке и отображении товара на сайте

Требуется заменить CMS на более оптимальную (внешний вид остается прежним), корзину и уведомления о заказах.

Предполагаемое кол-во позиций товаров и услуг от 1000 штук и выше

8 лет назад
SergeyKrylov
26 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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