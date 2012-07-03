Замена cms на сайте motul-auto.ru

Есть сайт на http://www.cmsmadesimple.org/ версии 1.6.3 Но уже существует версия 1.10.3 Требуется обновить эту CMS на конкретном сайте (нужен человек, разбирающийся в данной cms) Пишите заявки, указывая ваш опыт, срок, цену