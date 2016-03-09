Замена движка.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется замена движка работающей доски объявлений, с oxyclassifieds на elite board. С сохранением БД и объявлений.

9 лет назад
ihor-nem
Игорь 
53 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров