Сайт на CMS Joomla, шаблон "ja zite" (http://www.joomlart.com/demo/#ja_zite) Проблемы со слайдшоу (ja slideshow lite). Ссылку на сам сайт скину в л.с.: 1). Не переходит по некоторым вполне рабочим ссылкам в слайдшоу. ...
Заменить макет на преста шоп
Добрый вечер.
Есть рабочий интернет-магазин на Преста шоп, у него нужно заменить дизайн.
псд предоставим.
кто сможет быстро?
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