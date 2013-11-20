Заменить макет на преста шоп

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка112 просмотров

Добрый вечер.

Есть рабочий интернет-магазин на Преста шоп, у него нужно заменить дизайн.

псд предоставим.

кто сможет быстро?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров