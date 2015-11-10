Заменить название на WooCommerce

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок91 просмотр
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На сайте WordPress с установленным woocommerce изменить "Добавить в корзину" на "Подробнее"

WooCommerce
8 лет назад
SiteCritic
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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