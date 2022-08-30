Ищется специалист для решения проблемы с отображением контентных правок на сайте lenders.ru. При залогиненном доступе правки видны, но не отображаются в Инкогнито. Также требуются помощь с рядом небольших задач. Опыт работы с WordPress обязателен.
Зробити декілька правок на сайті
Доброго дня, потрібна людина яка зможе зробити декілька правок на сайті wordpress.
залишайте свій телеграм!
З орками не працюю!
Выбранный исполнитель
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