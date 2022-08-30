Зробити декілька правок на сайті

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка153 просмотра

Доброго дня, потрібна людина яка зможе зробити декілька правок на сайті wordpress.

залишайте свій телеграм!

З орками не працюю!

WordPress
3 года назад
daniilweb3
Петров 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
$7
1 день
Escrow
Приємний виконавець,робота була зробилена в сроки і якісно! Рекомендую!
Чудовий замовник, оплата була швидко! Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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