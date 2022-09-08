Зверстати лендінг із макетів Фігми і натягнути на wordpress

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок540 просмотров

https://www.figma.com/file/WZIThu3Sjsfu7U8xHaKRKF/Volini

Шукаю розробника для того, щоб створити лендінг згідно макету фігма, що додав вище

WordPress
3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

_an21
Антон 
28 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$50
2 дня
Задоволений роботою! Рекомендую!
Всё четко и ясно

Заявки фрилансеров

Никита
 
22 года
3 года в сервисе
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2 года назад
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Евгений
 
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