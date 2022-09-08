Необходимо провести оценку стоимости реализации доработок сайта на Wordpress по пунктам, которые помечены как 'делаем'. Указания и требования находятся в комментариях к документу. Важно учесть все аспекты работы.
Зверстати лендінг із макетів Фігми і натягнути на wordpress
https://www.figma.com/file/WZIThu3Sjsfu7U8xHaKRKF/Volini
Шукаю розробника для того, щоб створити лендінг згідно макету фігма, що додав вище
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