Добрый день коллеги!

Ищу админа для настройки сервера!

Настройка облачного сервера Ubuntu 22.04

Сайт весит примерно 1гб, база 15мб

Щас сайт и база развернуты без докера на одной виртуальной машине

1. 🔐 Безопасность доступа

● Закрыть порт 22/tcp на edge-файрволе.

● Доступ к серверу обеспечить только через VPN (например, WireGuard или OpenVPN).

● SSH-доступ разрешить только по внутреннему IP через VPN-интерфейс.

2. 🌐 Сетевые порты (входящие)

● Открыть на edge только:

● - 80/tcp — HTTP (если используется)

● - 443/tcp — HTTPS (обязательно)

● Остальные входящие порты закрыть как на edge, так и локально (iptables).

3. 🔧 Фильтрация трафика на сервере (iptables)

● Входящие (INPUT):

● - Разрешить: 80/tcp, 443/tcp — веб-доступ, 22/tcp — только с интерфейса VPN, lo (loopback)

● - Остальные входящие соединения — DROP.

● Исходящие (OUTPUT):

● - Полный запрет прямых соединений в интернет.

● - Разрешить исходящий трафик только на IP шлюза-прокси, например 10.0.0.5.

● - Разрешить DNS (10.0.0.53) и NTP (10.0.0.2).

● - Всё остальное: DROP.

4. 📦 Обновления, git, composer — через прокси-шлюз

● На стороне сервера не должно быть прямого выхода в интернет.

● Обновления системы (apt), composer install, git pull и пр. должны идти через внутренний шлюз-прокси 10.0.0.5.

● Настроить переменные окружения:

● - http_proxy=http://10.0.0.5:3128

● - https_proxy=http://10.0.0.5:3128

5. 🛡️ Антивирус и защита

● Установить ClamAV или Maldet — регулярное сканирование .php, .js, *.sh файлов.

● Установить rkhunter или chkrootkit — проверка на rootkits.

● Настроить автоматические проверки по cron + логирование.

6. 🗃️ База данных

● Перенести базу данных на отдельную ВМ или в отдельный Docker-контейнер.

● БД не должна иметь выхода в интернет.

● Разрешить доступ к БД только с текущего Laravel-сервера по внутреннему IP.

● При необходимости — настроить сеть docker network с изоляцией.

7. 📄 Документация (обязательно)

● Создать документ SECURITY_SETUP.md с описанием:

● - Схема сети (VPN, edge, шлюз, Laravel, БД)

● - Все открытые порты на edge и локально

● - Все правила iptables

● - IP шлюза-прокси, DNS, NTP

● - Как временно открыть доступ в интернет (если нужно)

● - Конфигурация антивируса и cron-задач

● - Подключение Laravel к БД

● - Используемые VPN-данные (где хранятся конфиги)

Жду от вас примерные сроки и цену