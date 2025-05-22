Админ, DevOps-задача: настройка среды и процедур восстановления

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Добрый день коллеги!

Ищу админа для настройки сервера!

Настройка облачного сервера Ubuntu 22.04

Сайт весит примерно 1гб, база 15мб

Щас сайт и база развернуты без докера на одной виртуальной машине

1. 🔐 Безопасность доступа

●      Закрыть порт 22/tcp на edge-файрволе.

●      Доступ к серверу обеспечить только через VPN (например, WireGuard или OpenVPN).

●      SSH-доступ разрешить только по внутреннему IP через VPN-интерфейс.

2. 🌐 Сетевые порты (входящие)

●      Открыть на edge только:

●       - 80/tcp — HTTP (если используется)

●       - 443/tcp — HTTPS (обязательно)

●      Остальные входящие порты закрыть как на edge, так и локально (iptables).

3. 🔧 Фильтрация трафика на сервере (iptables)

●      Входящие (INPUT):

●       - Разрешить: 80/tcp, 443/tcp — веб-доступ, 22/tcp — только с интерфейса VPN, lo (loopback)

●       - Остальные входящие соединения — DROP.

●      Исходящие (OUTPUT):

●       - Полный запрет прямых соединений в интернет.

●       - Разрешить исходящий трафик только на IP шлюза-прокси, например 10.0.0.5.

●       - Разрешить DNS (10.0.0.53) и NTP (10.0.0.2).

●       - Всё остальное: DROP.

4. 📦 Обновления, git, composer — через прокси-шлюз

●      На стороне сервера не должно быть прямого выхода в интернет.

●      Обновления системы (apt), composer install, git pull и пр. должны идти через внутренний шлюз-прокси 10.0.0.5.

●      Настроить переменные окружения:

●       - http_proxy=http://10.0.0.5:3128

●       - https_proxy=http://10.0.0.5:3128

5. 🛡️ Антивирус и защита

●      Установить ClamAV или Maldet — регулярное сканирование .php, .js, *.sh файлов.

●      Установить rkhunter или chkrootkit — проверка на rootkits.

●      Настроить автоматические проверки по cron + логирование.

6. 🗃️ База данных

●      Перенести базу данных на отдельную ВМ или в отдельный Docker-контейнер.

●      БД не должна иметь выхода в интернет.

●      Разрешить доступ к БД только с текущего Laravel-сервера по внутреннему IP.

●      При необходимости — настроить сеть docker network с изоляцией.

7. 📄 Документация (обязательно)

●      Создать документ SECURITY_SETUP.md с описанием:

●      - Схема сети (VPN, edge, шлюз, Laravel, БД)

●      - Все открытые порты на edge и локально

●      - Все правила iptables

●      - IP шлюза-прокси, DNS, NTP

●      - Как временно открыть доступ в интернет (если нужно)

●      - Конфигурация антивируса и cron-задач

●      - Подключение Laravel к БД

●      - Используемые VPN-данные (где хранятся конфиги)

Жду от вас примерные сроки и цену

DockerLaravelUbuntuНастройка VPNНастройка серверов
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Александр
 
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