Необходимо оказать помощь в настройке Selenium для задач системного администрирования. Ожидается предоставление рекомендаций и практических решений для эффективной работы с инструментом.
Админ, DevOps-задача: настройка среды и процедур восстановления
Добрый день коллеги!
Ищу админа для настройки сервера!Настройка облачного сервера Ubuntu 22.04
Сайт весит примерно 1гб, база 15мб
Щас сайт и база развернуты без докера на одной виртуальной машине
1. 🔐 Безопасность доступа
● Закрыть порт 22/tcp на edge-файрволе.
● Доступ к серверу обеспечить только через VPN (например, WireGuard или OpenVPN).
● SSH-доступ разрешить только по внутреннему IP через VPN-интерфейс.
2. 🌐 Сетевые порты (входящие)
● Открыть на edge только:
● - 80/tcp — HTTP (если используется)
● - 443/tcp — HTTPS (обязательно)
● Остальные входящие порты закрыть как на edge, так и локально (iptables).
3. 🔧 Фильтрация трафика на сервере (iptables)
● Входящие (INPUT):
● - Разрешить: 80/tcp, 443/tcp — веб-доступ, 22/tcp — только с интерфейса VPN, lo (loopback)
● - Остальные входящие соединения — DROP.
● Исходящие (OUTPUT):
● - Полный запрет прямых соединений в интернет.
● - Разрешить исходящий трафик только на IP шлюза-прокси, например 10.0.0.5.
● - Разрешить DNS (10.0.0.53) и NTP (10.0.0.2).
● - Всё остальное: DROP.
4. 📦 Обновления, git, composer — через прокси-шлюз
● На стороне сервера не должно быть прямого выхода в интернет.
● Обновления системы (apt), composer install, git pull и пр. должны идти через внутренний шлюз-прокси 10.0.0.5.
● Настроить переменные окружения:
● - http_proxy=http://10.0.0.5:3128
● - https_proxy=http://10.0.0.5:3128
5. 🛡️ Антивирус и защита
● Установить ClamAV или Maldet — регулярное сканирование .php, .js, *.sh файлов.
● Установить rkhunter или chkrootkit — проверка на rootkits.
● Настроить автоматические проверки по cron + логирование.
6. 🗃️ База данных
● Перенести базу данных на отдельную ВМ или в отдельный Docker-контейнер.
● БД не должна иметь выхода в интернет.
● Разрешить доступ к БД только с текущего Laravel-сервера по внутреннему IP.
● При необходимости — настроить сеть docker network с изоляцией.
7. 📄 Документация (обязательно)
● Создать документ SECURITY_SETUP.md с описанием:
● - Схема сети (VPN, edge, шлюз, Laravel, БД)
● - Все открытые порты на edge и локально
● - Все правила iptables
● - IP шлюза-прокси, DNS, NTP
● - Как временно открыть доступ в интернет (если нужно)
● - Конфигурация антивируса и cron-задач
● - Подключение Laravel к БД
● - Используемые VPN-данные (где хранятся конфиги)
Жду от вас примерные сроки и цену
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