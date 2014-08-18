Администратор сайта

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Закрыт2 заявки201 просмотр

есть 2 сервера на амазоне. надо с одного сделать дамп базы и развернуть на втором, не затерев при этом то, что уже есть (таблицы совпадают). объем базы достаточно большой (несколько гигабайт).

11 лет назад
powertool
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров