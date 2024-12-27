Требуется специалист для настройки обхода блокировки VPN-соединения мобильными операторами. Необходимо проанализировать текущую конфигурацию VPS-сервера и настроенных VPN (Outline и Wireguard), предложить решения для обхода блокировок, а также провести тестирование для проверки стабильного подключения через мобильные сети.
Amnezia VPN
Стоимость настройки обсудим.
Подключиться через встроенный Быстрая Помощь | Quick Assist от Windows, включается комбинацией Ctrl+Win+Q.
Далее провести настройку через Putty/SSH любыми вашими методами, которые вам удобны.
Арендовал VPN сервер my.ishosting.com с Amnezia VPN.
Поддержка разблокировала мне порты SMTP форвардинг. Нужно настроить так, чтобы порты работали.
Самостоятельно я пытался настроить, но ничего не выходит. С помощью GPT Premium не совсем получается, слишком много информации, с которой нужно разбираться. Порты, которые должны работать: 5655, 4444, 5670. Главное, чтобы начали работать открытые порты 5655 и 4444, остальное уже будет задействовано в программе Manager хостинга.
С нашей стороны блокировок нет.
Возможно, вам необходимо проверить, какие параметры вы получаете от Amnezia VPN (локальный IP и т. д.).
[ENG]
The cost of the setup can be discussed.
Connection will be made via the built-in Quick Assist tool in Windows, which can be launched using the Ctrl + Win + Q shortcut. After that, perform the configuration through Putty/SSH using any methods you find convenient.
I have rented a VPN server from my.ishosting.com with Amnezia VPN.
The support team has already unlocked the SMTP forwarding ports. I need to configure the server so that the ports work correctly.
I have tried setting it up myself, but I couldn't get it to work. Even with the help of GPT Premium, there's too much information to sift through. The ports that need to work are 5655, 4444, and 5670, with the priority being that 5655 and 4444 are open and accessible. The rest will be handled later in the hosting manager program.
There are no blocks on our side.
You might need to check the parameters provided by Amnezia VPN (such as the local IP, etc.) to ensure everything is set up correctly.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходима помощь в настройке игрового сервера или получение консультации. Ищется исполнитель с большим опытом в этой области. Пожалуйста, откликайтесь только при наличии соответствующего опыта, чтобы не тратить время.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Шукається фахівець з налаштування RUST сервера на платформі pterodactyl. Завдання полягає в конфігурації сервера для використання 8 потоків, що покращить продуктивність та дозволить досягти 2000 ФПС. Важливо мати досвід роботи з pterodactyl.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Необходима помощь в проверке настроек IMAP на сервере. Требуется опытный специалист, который сможет разобраться в почтовых настройках и установить Roundcube для удобного доступа к почте.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Необходимо закрыть поддомены от индексации с помощью файла htaccess. В корне сайта находится одна папка, требуется настройка для предотвращения индексации поддоменов.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется помощь в написании технического задания для автоматизированной системы сбора статистики. Необходимо оформить ТЗ согласно готовому шаблону. Ищем системного и бизнес аналитика для выполнения задачи.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется специалист по системному администрированию для настройки выделенной линии между сервером телефонии Азерсел и вашим сервером. Необходимо получить SIP транк для интеграции с CRM SalesRander. После первичного обсуждения можно будет уточнить детали с коллегами.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется квалифицированный системный администратор для настройки системы. Необходим опыт в администрировании и уверенные навыки работы с различными системами. Ожидается качественная настройка и оптимизация под нужды проекта.Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Необходимо настроить хостинг для работы с почтой на домене svexpressinc.com. Требуется внести настройки DNS, прописать nameservers на Cloudflare, разблокировать домен и подготовить почту для работы в Microsoft Outlook. Почта должна быть перенесена на другого пользователя, находящегося в другой стране.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $60
Требуется настроить VPS: установить PHP версии 5.3-5.6 с ionCube Loader и cURL, настроить MySQL базу данных версии 5.1+, привязать домен и SSL сертификат, а также поднять почту или привязать стороннюю почтовую службу.Системное администрирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад