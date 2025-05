Стоимость настройки обсудим.

Подключиться через встроенный Быстрая Помощь | Quick Assist от Windows, включается комбинацией Ctrl+Win+Q.

Далее провести настройку через Putty/SSH любыми вашими методами, которые вам удобны.

Арендовал VPN сервер my.ishosting.com с Amnezia VPN.

Поддержка разблокировала мне порты SMTP форвардинг. Нужно настроить так, чтобы порты работали.

Самостоятельно я пытался настроить, но ничего не выходит. С помощью GPT Premium не совсем получается, слишком много информации, с которой нужно разбираться. Порты, которые должны работать: 5655, 4444, 5670. Главное, чтобы начали работать открытые порты 5655 и 4444, остальное уже будет задействовано в программе Manager хостинга.

С нашей стороны блокировок нет.

Возможно, вам необходимо проверить, какие параметры вы получаете от Amnezia VPN (локальный IP и т. д.).



[ENG]



The cost of the setup can be discussed.

Connection will be made via the built-in Quick Assist tool in Windows, which can be launched using the Ctrl + Win + Q shortcut. After that, perform the configuration through Putty/SSH using any methods you find convenient.

I have rented a VPN server from my.ishosting.com with Amnezia VPN.

The support team has already unlocked the SMTP forwarding ports. I need to configure the server so that the ports work correctly.

I have tried setting it up myself, but I couldn't get it to work. Even with the help of GPT Premium, there's too much information to sift through. The ports that need to work are 5655, 4444, and 5670, with the priority being that 5655 and 4444 are open and accessible. The rest will be handled later in the hosting manager program.

There are no blocks on our side.

You might need to check the parameters provided by Amnezia VPN (such as the local IP, etc.) to ensure everything is set up correctly.