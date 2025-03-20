Требуется специалист по администрированию MSSQL и Windows Server для анализа производительности системы. Необходимо проверить настройки SQL Server, установить мониторинг (CPU, долгие запросы), выявить и устранить хотя бы одну причину нестабильной работы Telegram-бота. Срок выполнения 1-2 дня, бюджет 5000₽. Перспективы дальнейшей работы включены.
Анализ просадок MSSQL на Windows Server
Здравствуйте
Нужен DevOps на проект (или просто человек с опытом администрирования MSSQL и Windows Server)
Текущая задача - провести анализ производительности системы.
Проблема: операция в Telegram-боте может идти 15–60 секунд — хотим понять, почему так нестабильно.
Что нужно:
— Проверить настройки SQL Server и сервера
— Установить простой мониторинг (CPU, долгие запросы и т.п.)
— Найти и пофиксить хотя бы одну явную причину (желательно)
— Дать краткий план по улучшениям
Бюджет: 5 000₽
Срок: 1–2 дня
Объём — в рамках бюджета: ожидаю, что Вы скажете, что именно сделать и как лучше подойти. Это первая задача, дальше возможна постоянная работа по поддержке.
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