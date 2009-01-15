Быстрая настройка апача

$10
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок326 просмотров
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Настроить апач + php

все установлено - только не выполняется php,а скачивается.

деньги завтра днем.

AddType и AddHandler указаны - модуль загружен

для связи только джаббер

15 лет назад
Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ssh2003
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$3
1 день