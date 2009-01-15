Быстрая настройка апача

Установлено: CentOS + cPanel Требуется: настройка Apache+nginx, MySQL, POP и т.д. Настройка политики безопасности и резервирования. Установка необходимых библиотек. Консультации. Возможно дальнейшее долговременное сотрудничество (администрирование). Если понадобится что то сделать до установки cPanel, то ставить не будем её пока (на ...
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Настроить апач + php
все установлено - только не выполняется php,а скачивается.
деньги завтра днем.
AddType и AddHandler указаны - модуль загружен
для связи только джаббер
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