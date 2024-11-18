Cisco Packet Tracer, выполнение заданий, составление отчетов

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Техническое задание (ТЗ) для выполнения заданий в Cisco Packet Tracer

Цель:

Выполнить задания в Cisco Packet Tracer, предоставленные в файлах формата .pka и/или .pdf, и составить отчеты с пошаговым описанием действий, подтверждением выполнения всех задач и анализом результата.

Описание работы:

  1. Анализ предоставленных файлов:

    • Ознакомиться с каждым заданием, представленным в формате .pka (файлы Packet Tracer Activity) или .pdf (инструкции/дополнительные материалы).

  2. Выполнение заданий в Cisco Packet Tracer:

    • Открыть задания в Cisco Packet Tracer.

    • Реализовать сетевые настройки в соответствии с инструкциями, включая:

      • Настройку статической и динамической маршрутизации (например, RIP, OSPF, EIGRP).

      • VLAN и Inter-VLAN маршрутизацию.

      • Конфигурацию NAT, DHCP, SSH.

      • Настройку Access Control Lists (ACL).

      • Отладку сетевых подключений и исправление ошибок, если это требуется по заданию.

    • Подтвердить выполнение заданий, используя команды проверки (например, ping, show и т.д.).

  3. Составление отчетов:

    • Для каждого задания создать отчет в формате .docx или .pdf, содержащий:

      • Название задания.

      • Цель задания.

      • Список настроек и устройств, задействованных в задаче.

      • Пошаговое описание выполнения.

      • Скриншоты из Packet Tracer для подтверждения выполнения (например, успешный ping или вывод команд).

      • Заключение о результате выполнения задания.

Требования к отчету:

  1. Структура отчета:

    • Название задания: Полное название задания, как указано в файле.

    • Цель: Краткое описание целей задания.

    • Используемое оборудование: Список устройств, их IP-адреса и топология.

    • Ход выполнения: Пошаговое описание действий с командами.

    • Результат: Подтверждение выполнения задания (скриншоты и описание результата).

    • Выводы: Анализ выполненной работы, включая сложности и их решение.

  2. Формат:

    • Использовать нумерацию шагов.

    • Приложить скриншоты высокого качества.

    • Стиль оформления: строгий, деловой.

Сроки выполнения:

  • Выполнить все задания и подготовить отчеты в течение Х дней (уточнить срок с исполнителем в зависимости от объема заданий).

Требования к исполнителю:

  • Опыт работы с Cisco Packet Tracer.

  • Знание сетевых технологий и протоколов (статическая/динамическая маршрутизация, VLAN, NAT, DHCP, ACL и т.д.).

  • Навыки создания технической документации.

Ожидаемый результат:

  • Выполненные файлы заданий в формате .pka.

  • Отчеты по каждому заданию в формате .docx или .pdf.

5 месяцев назад
guest_16676264143171
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад