Требуется установить операционную систему Windows на выделенный сервер Hetzner. Необходимо включить RDP для удаленного доступа. Доступ по SSH будет предоставлен. Ожидается получение данных для подключения к RDP Windows.
Cisco Packet Tracer, выполнение заданий, составление отчетов
Техническое задание (ТЗ) для выполнения заданий в Cisco Packet TracerЦель:
Выполнить задания в Cisco Packet Tracer, предоставленные в файлах формата
.pka и/или
Описание работы:
Анализ предоставленных файлов:
Ознакомиться с каждым заданием, представленным в формате
.pka(файлы Packet Tracer Activity) или
Выполнение заданий в Cisco Packet Tracer:
Открыть задания в Cisco Packet Tracer.
Реализовать сетевые настройки в соответствии с инструкциями, включая:
Настройку статической и динамической маршрутизации (например, RIP, OSPF, EIGRP).
VLAN и Inter-VLAN маршрутизацию.
Конфигурацию NAT, DHCP, SSH.
Настройку Access Control Lists (ACL).
Отладку сетевых подключений и исправление ошибок, если это требуется по заданию.
Подтвердить выполнение заданий, используя команды проверки (например,
ping,
showи т.д.).
Составление отчетов:
Для каждого задания создать отчет в формате
.docxили
Название задания.
Цель задания.
Список настроек и устройств, задействованных в задаче.
Пошаговое описание выполнения.
Скриншоты из Packet Tracer для подтверждения выполнения (например, успешный
pingили вывод команд).
Заключение о результате выполнения задания.
Требования к отчету:
Структура отчета:
Название задания: Полное название задания, как указано в файле.
Цель: Краткое описание целей задания.
Используемое оборудование: Список устройств, их IP-адреса и топология.
Ход выполнения: Пошаговое описание действий с командами.
Результат: Подтверждение выполнения задания (скриншоты и описание результата).
Выводы: Анализ выполненной работы, включая сложности и их решение.
Формат:
Использовать нумерацию шагов.
Приложить скриншоты высокого качества.
Стиль оформления: строгий, деловой.
Сроки выполнения:
Выполнить все задания и подготовить отчеты в течение Х дней (уточнить срок с исполнителем в зависимости от объема заданий).
Требования к исполнителю:
Опыт работы с Cisco Packet Tracer.
Знание сетевых технологий и протоколов (статическая/динамическая маршрутизация, VLAN, NAT, DHCP, ACL и т.д.).
Навыки создания технической документации.
Ожидаемый результат:
Выполненные файлы заданий в формате
.pka.
Отчеты по каждому заданию в формате
.docxили
Заявки фрилансеров
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