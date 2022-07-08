DDoS сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка55 просмотров

Жесткий DDoS сайта на Битриксе, сайт не работает 2-й день

3 года назад
igorkrutoy
Игорь 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$50
1 день
Огромное спасибо! Алексей нам очень помог, оперативно вышел на связь, снизил нагрузку на сервер до минимума и восстановил работу всех сайтов, супер!
Очень комфортно работать с Игорем! Он профессионал, всегда на связи, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
#1
Системное администрирование