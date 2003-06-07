Debian, определение загрузочного сектора, объединение разделов

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка600 просмотров
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Доступ к серверу не дам.

Вы говорите, какие команды писать, я пишу, сообщаю результат.

Debian
2 года назад
Nitsik
Роман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад