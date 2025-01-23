Для проекта на Strapi (node.js) необходимо произвести обновления

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Для проекта на Strapi (node.js) необходимо произвести следующие обновления:

1. Подключить SEO-плагин (https://market.strapi.io/plugins/@strapi-plugin-seo например, этот)

2. Загрузить sitemap.xml

3. Настроить корректный robots.txt

4. Загрузить файл подтверждения google search console

5. Уменьшить вес тяжелых изображений (их не очень много), если возможно, сконвертировать в webp

Google Search ConsoleNode.jsSEOНастройка плагинов
3 месяца назад
Exteel
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