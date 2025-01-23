Требуется развернуть и настроить окружения Dev и Staging на VPS с использованием Laravel, Docker и GitHub Actions. Задачи включают настройку сервера, CI/CD-процессов, мониторинга Sentry и резервного копирования. Ожидается создание полностью работающих окружений с интеграцией в Jira и безопасностью доступа.
Для проекта на Strapi (node.js) необходимо произвести обновления
Для проекта на Strapi (node.js) необходимо произвести следующие обновления:
1. Подключить SEO-плагин (https://market.strapi.io/plugins/@strapi-plugin-seo например, этот)
2. Загрузить sitemap.xml
3. Настроить корректный robots.txt
4. Загрузить файл подтверждения google search console
5. Уменьшить вес тяжелых изображений (их не очень много), если возможно, сконвертировать в webp
Заявки фрилансеров
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