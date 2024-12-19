DNS записи от Microsoft 365 business domain

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Закрыт3 заявки12 просмотров

Здравствуйте, использую Hostiq для хостинга сайта и почты. Хочу построить все сервисы через microsoft 365 и там необходимо добавить DNS записи чтобы подтвердить домен. Столкнулся с проблемами на которые хотелось бы получить ответы. Спасибо)

Настройка доменов
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