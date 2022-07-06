Доопрацювання сайту на WP з калькулятором вікон

Загальне завдання яке намагаємось реалізувати в проекті:

Якщо б використовували WPForms на сайті https://www.vardefonster.se/, то було б необхідним:

1. Для всіх елементів необхідно вказати правильні дані (для конструкцій вказати ID із програми WHOkna, для скло-пакетів- назва їхнього реального артикула в WHOkna тощо)

2. Написати конвертер, який робитиме XML-документ на підставі вибраних даних користувача

3. Написати логіку відправки XML-документа на сервер для обробки його у програмі WHOKNA

4. На стороні сервера перевірити, що вхідний XML-документ обробляється, створюється документ у WHOKNA і у зворотний бік йде відповідь у вигляді скріншота виробу, його вартості тощо)

5. На стороні сайту додати логіку обробки відповіді з сервера і, наприклад, відображення результату в popup вікні. Отримані дані про калькуляцію замовлення додати у форму, що надсилається користувачем.

Наразі на сайті використовується Windows Calculator. Але задача така ж сама. Посилання на калькулятор: https://codecanyon.net/item/windows-calculator/20509884

Сайт та доступи на якому порібно впровадити проект:Logga in ‹ Värdefönster — WordPress (vardefonster.se)Use:………..

Пункти 2-4 будуть реалізовані на стороні замовника.

Враховуючи вищезазначене необхідно:

1. Необхідно розібратися у роботі windows calculator. Це калькулятор вікон.За запропонованим варіантом налаштувати конструкції, тобто сам калькулятор. Наповнити і показати, як працює для мене (пункт 1 загального завдання), щоб надалі могла сама адмінити. Малюнки, опис даватиму я, за запитом. Або запропонувати своє бачення реалізації калькулятора з можливістю реалізації пункту 1 загального завдання.

2. Після верстки показати, як елементи конструкції, наприклад, склопакет або тип рами пов'язані з function.php . тобто де лежить кожен елемент чи показати на 1-му прикладі. Це потрібно для того, щоб прилаштуватися до логіки формування замовлення в плагіні і на підставі вибраних даних (використовуючи таблицю відповідності та логіку конвертації), перетворювати дані в xml-формат. Потім цей xml летітиме до нас на сервер, обробляти по id елементів і повертати наприклад в popup формі картинку готового вікна з ціною (потрібно доопрацювати форму на сайті, щоб уся ця справа покласти в кошик).

3. Потрібно Налаштувати на сайті в конфігураторі англійську (для продуктів, груп, підгруп) с перекладом на шведську. Наповнюємо конфігуратор англійською. При натисканні мови на шведську — всі елементи конфігуратора стають на шведській мові.

Конвертер в xml зробить мій фахівець і все, що стосується логіки теж, потрібно працювати на стороні сайту.І ось відповідь від фахівця, який працює в нашій програмі калькуляції вікон: "На рахунок плагіна, я Вам скажу те, що говорив раніше, а саме, головне розібратися з тим, як він працює, щоб налаштовувати конструкції. Далі, якщо мені дадуть це плагін, я можу витратити свій час, щоб знайти місце, де відбувається підрахунок конструкцій, щоб зрозуміти, чи можна присусідити туди і привнести свій код, а саме, конвертація в xml-файл і відправка на Ваш сервер для прорахунку".

Але ж це може бути зовсім інший плагін.

Готові розглянути інше рішення.

Приклад сайту на якому реалізовано калькулятор набором необхідних параметрів: https://www.sparfonster.se/fasta-foenster/1-rutafk/

Головна мета: Сформувати заказ-відправити запрос для обробки на сервер-повернути відповідь від серверу с зображеннням та точною ціною- кошик.На сервері все готово. Програма обробляє, та вертає заказ локально в браузер зображення з ціною. Сервер налаштовано для обробки запитів з зовнішнього сайту