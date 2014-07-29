Здравствуйте. Есть сайт с хорошей посещаемостью, работает он на vps. В последнее время сайт часто начал падать. Просто не работает. Выходит много ошибок. Я ищу человека, ...
Доработать модуль под Nginx
Есть такой замечательный модуль под Nginx ngx_http_substitutions_filter_module
Это модуль для замены строки в содержимом сайта. У модуля есть один маленький недостаток - он не может искать переменную
Вот пример работы: subs_filter "хорошо" "плохо";
также мы можем заменить переменную
set $b "плохо";
subs_filter "хорошо" $b;
Но вот поиск переменной в нем не работает
set $a "хорошо";
set $b "плохо";
subs_filter $a $b;
Я не понимаю логики работы Nginx, почему, собственно, переменную искать нельзя. Едва ли это недоработка. Но если кто нибудь возьмется переделать модуль
Вот его код https://github.com/yaoweibin/ngx_http_substitutions_filter_module/blob/master/ngx_http_subs_filter_module.c
то облегчит жизнь многим хорошим людям.
Задача: научить модуль искать переменную в содержимом сайта, а не только строку.
Или объясните пожалуйста, почему это невозможно, кто понимает, я тогда сразу закрою проект.
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