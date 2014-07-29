Доработать модуль под Nginx

Есть такой замечательный модуль под Nginx ngx_http_substitutions_filter_module

Это модуль для замены строки в содержимом сайта. У модуля есть один маленький недостаток - он не может искать переменную

Вот пример работы: subs_filter "хорошо" "плохо";

также мы можем заменить переменную

set $b "плохо";

subs_filter "хорошо" $b;

Но вот поиск переменной в нем не работает

set $a "хорошо";

set $b "плохо";

subs_filter $a $b;

Я не понимаю логики работы Nginx, почему, собственно, переменную искать нельзя. Едва ли это недоработка. Но если кто нибудь возьмется переделать модуль

Вот его код https://github.com/yaoweibin/ngx_http_substitutions_filter_module/blob/master/ngx_http_subs_filter_module.c

то облегчит жизнь многим хорошим людям.

Задача: научить модуль искать переменную в содержимом сайта, а не только строку.

Или объясните пожалуйста, почему это невозможно, кто понимает, я тогда сразу закрою проект.