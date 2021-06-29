Требуется закинуть готовый проект на хостинг и настроить его для корректного отображения. Хостинг предоставляется, данные будут предоставлены. Проект написан на ASP.NET MVC 5. Необходимо обеспечить правильную настройку и запуск проекта.
Интеграция CRM и SaleBot по Webhook
Добрый день. Необходима интеграция Альфа СРМ с Сейлботом на предмет отправки сообщений клиентам через Сейлбота. Вроде как в альфе есть протокол интеграции смс рассылок через Вебхуки, и в Сейлботе есть такая возможность на примере Амо СРМ, поэтому, скорее всего это реально. https://docs.salebot.pro/vzaimodeistvie-s-amocrm/webhook-amocrm Скрин из ЛК Альфы - в приложении. Предлагайте свои условия и сроки. Возможно предложите более элегантное решение интеграции - буду благодарен.
Заявки фрилансеров
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