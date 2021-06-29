Добрый день. Необходима интеграция Альфа СРМ с Сейлботом на предмет отправки сообщений клиентам через Сейлбота. Вроде как в альфе есть протокол интеграции смс рассылок через Вебхуки, и в Сейлботе есть такая возможность на примере Амо СРМ, поэтому, скорее всего это реально. https://docs.salebot.pro/vzaimodeistvie-s-amocrm/webhook-amocrm Скрин из ЛК Альфы - в приложении. Предлагайте свои условия и сроки. Возможно предложите более элегантное решение интеграции - буду благодарен.