Между серверами уже поднят туннель, сервера друг друга видят. openvpn и strongswan впны работают корректно. Как только направляю трафик в туннель, открыть сайты в браузере не могу, однако пинг работает корректно. в tcpdump'e трафик и пинг ходит. Нужно грамотно ...
Ищу специалиста настроить выгрузку заказов с сайта в 1С УТ 10.3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на диафане (6.0.7.10), есть 1с УТ 10.3 (10.3.47.2), все товары синхронизируются с сайтом без проблем, на сайте показываются и остатки и цены. Но в 1с не выгружаются заказы с сайта. Нужен чел, который все это посмотрит и решит мою проблему.
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