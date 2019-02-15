Ищу специалиста настроить выгрузку заказов с сайта в 1С УТ 10.3

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Есть сайт на диафане (6.0.7.10), есть 1с УТ 10.3 (10.3.47.2), все товары синхронизируются с сайтом без проблем, на сайте показываются и остатки и цены. Но в 1с не выгружаются заказы с сайта. Нужен чел, который все это посмотрит и решит мою проблему.

5 лет назад
markelli
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад