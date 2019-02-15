Ищу специалиста настроить выгрузку заказов с сайта в 1С УТ 10.3

Есть сайт на диафане (6.0.7.10), есть 1с УТ 10.3 (10.3.47.2), все товары синхронизируются с сайтом без проблем, на сайте показываются и остатки и цены. Но в 1с не выгружаются заказы с сайта. Нужен чел, который все это посмотрит и решит мою проблему.