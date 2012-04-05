ISP на VDS проблема с подключением к MySQL

возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусов
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Возникла проблема с подключением к MySQL. Требуется устранить проблему, и заодно проверить правильность настроек сервераb и на наличие вирусов
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