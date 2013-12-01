Исправление функций Админ панели

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Скрипт доски объявлений исходный код открыт. При копировании и установке на сервер возникли ошибки с работой Админ панели. Половина функций не работает.

Неправильные запросы к БД

Если добавлять напрямую через БД все работает.

Необходимо восстановить работоспособность.

Оплата по договоренности.

11 лет назад
andrew2013
Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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