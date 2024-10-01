Jira миграция с облака на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт1 заявка7 просмотров

Ищу специалиста который умеет мигрировать c jira cloud на jira server проекты.
Задача следующая
- перенести 10 проектов на jira server
- перенести все файлы подкрепленные на jira server

LinuxUbuntuНастройка серверовНастройка баз данных
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Александр
 
35 лет
7 лет в сервисе
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