Комплекс на 50-150 тыс

День добрый

у меня в очередной раз срывается работа с участником данного ресурса (top10 входит, вчера был на первом месте, сегодня на втором - после вас)

мы уже два года знакомы. И ещё ни разу работу не выполнил этот спец. Сейчас уже край, невыполнение ставит под серьезный удар весь бизнес.

В приложении общее описание процессов и задач стоящих на сейчас в топе списка необходимых работ. Описание на базе диалога с тем самым спецом

в связи с этим весь комплекс работ на данный момент ищет исполнителя.

Постоянного и надежного партнера.

Уверен что это - Вы!