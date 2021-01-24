Комплекс на 50-150 тыс

Системное администрированиеЗакрытнет заявок126 просмотров
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День добрый 

у меня в очередной раз срывается работа с участником данного ресурса (top10 входит, вчера был на первом месте, сегодня на втором - после вас)

мы уже два года знакомы.  И ещё ни разу работу не выполнил этот спец. Сейчас уже край, невыполнение ставит под серьезный удар весь бизнес.  

В приложении общее описание процессов и задач стоящих на сейчас в топе списка необходимых работ.   Описание на базе диалога с тем самым спецом 

в связи с этим весь комплекс работ на данный момент ищет исполнителя.  

Постоянного и надежного партнера.  

Уверен что это - Вы! 

3 года назад
DavidAsia
Иван 
37 летКитай
7 лет в сервисе
Был
3 года назад