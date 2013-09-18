Консультация обновление портов

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки140 просмотров
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FreeBSD обновление портов на работающей машине

Требуется консультации по вопросу обновления портов на работающей машине,

из репозитария построенных портов на другой машине. (FreeBSD)

пожалуйста укажите какой бюджет.

10 лет назад
fm-web
Сергей 
43 годаАрмения
10 лет в сервисе
Был
год назад