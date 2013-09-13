Консультация по postgresql

$10
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Необходимо рассказать как создавать и управлять пользователями и паролями в базе данных postgresql на ubuntu.

PostgreSQL
10 лет назад
stufently
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад