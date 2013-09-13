Консультация по поводу SIP телефонии и офисной АТС

Собственно заплатил бы за консультацию с профи в этой сфере, как я понял из изучения материала в сети АТС будет собираться на базе астериска, поэтому и консультация нужна по этой тематике.

Интересуют вопросы:

- установка и настройка астериска для организации приёма входящего пула звонков с региональных номеров (по SIP)

- системные требования для организации АТС в офисе (или лучше на арендуемом сервере в дата центре)

- покупку и привязка номеров у региональных компаний (какого рода компании этим занимаются и как искать)

- организация исходящих звонков с мобильных телефонов через офисную АТС

- стоимость настройки софта на удалённом сервере и подключения туда номеров

- наличие веб-интерфэйса под астериск и сложность/стоимость его подключения

Вроде как-то так.