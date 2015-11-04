Консультация в сфере администрирования

Системное администрированиеЗавершен1 заявка97 просмотров
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Выявить ряд мер, необходимых для устранения неполадок

8 лет назад
NorthStar
Елена 
44 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 дней назад
Выбранный исполнитель
LobsterOK
Алексей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Описала свою проблему в личку нескольким фрилансерам, меня просто проигнорировали. А Алексей ответственно подошел к заданию, дал исчерпывающую информацию по моему вопросу. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Всегда рад помочь, если это в моих силах.