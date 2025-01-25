MacOS установка с нуля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок1 просмотр

Здравствуйте! Мне необходима помощь опытного сисадмина в установке MacOS Sonoma с нуля.

У меня самого плохо получается. Мой лэптоп - MacBook Pro M1 16Gb 512Gb

macOS
3 месяца назад
alexlusher
Александр 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров