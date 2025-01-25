Требуется решение проблемы попадания писем с домена в спам. Рассматриваются методы, включая настройки DNS и другие подходы для повышения доверия к домену. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения задачи.
MacOS установка с нуля
Здравствуйте! Мне необходима помощь опытного сисадмина в установке MacOS Sonoma с нуля.
У меня самого плохо получается. Мой лэптоп - MacBook Pro M1 16Gb 512Gb
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