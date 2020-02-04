Что нужно сделать: - чтобы главная страница отдавала 200 ответ (сейчас 500) - чтобы после get-параметра ?gclid полностью сохранялся урл (дефис, нижнее подчеркивание, регистр). Сейчас редиректит на строчные буквы. Подробности в файле (первые два пункта): [url=https://docs.google.com/document/d/1ihZECSUfG_BJ-qFvedPJpN2HV8b6o3m2JVE-SDVHMoU/edit]https://docs.google.com/document/d/1ihZECSUfG_BJ-qFvedPJpN2HV8b6o3m2JVE-SDVHMoU/edit[/url] Оплата по факту или БС
Монтирование флешек на запись для пользователя Fedora
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На Fedora31 используется udiskie для монтирования флешек.
Под рутом есть доступ на запись на флешки
А под пользователем нет
Необходимо сделать чтобы под пользователем был доступ на запись.
и дать скрипт как это сделать на других машинках.
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