Монтирование флешек на запись для пользователя Fedora

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка187 просмотров
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На Fedora31 используется udiskie для монтирования флешек.

Под рутом есть доступ на запись на флешки

А под пользователем нет

Необходимо сделать чтобы под пользователем был доступ на запись.

и дать скрипт как это сделать на других машинках.

4 года назад
mfedotov
Михаил 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад