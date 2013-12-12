На сервере обнаружен rootkit

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Необходимо скачать данные и настройки сервера, переустановить ОС, восстановить данные и настройки серевера. В общем удалить rootkit не потеряв настроек сервера и данные сайта! Сайты на сервере это ИМ, нужно сделать все за ночь!

11 лет назад
kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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