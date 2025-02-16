Налаштування сервера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка14 просмотров

Налаштування сервера

Необхідно в віддаленому режимі:

  1. Спланувати та підібрати комплектуючі для майбутнього сервера, виходячи з поставлених завдань.

  2. Після збирання сервера здійснити перенесення даних і BAS-бухгалтерії.

  3. Налаштувати резервне копіювання інформації, доступ до даних і віддалений доступ до сервера для багатьох користувачів.

Сервер має виконувати такі завдання:

  1. Забезпечувати роботу двох баз BAS-бухгалтерії та одночасний доступ до них без використання віддаленого робочого столу для трьох користувачів як у локальній мережі, так і через інтернет.

  2. Зберігати різну інформацію на окремих жорстких дисках, причому доступ до дисків має бути гнучким (користувачі повинні бачити та мати доступ лише до певних дисків).

  3. Автоматично резервно копіювати інформацію на жорсткий диск, який не буде доступний користувачам.

Настройка серверов
2 месяца назад
guest_1740492630565
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
31 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад