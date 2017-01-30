Настройка BITRIX сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок143 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется помощь в настройке виртуальной машины bitrix  (linux)

конкретно:

1.Настроить crone

2.Настроить работу с email сервисами.

Linux
8 лет назад
prbb
Иван 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделал отлично! Огромная благодарность и мои рекомендации!!!!!
Отличный заказчик, все по существу, профессионал. Наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование