Настройка Jira

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт3 заявки8 просмотров

  • Администрирование и развитие корпоративного таск-трекера Jira: поддержка пользователей (настройка рабочих столов, ответы на вопросы по работе Jira и т.п.);

  • Донастройка действующих БП;

  • Написание простых скриптов для обработки запросов;

  • Настройка и автоматизация новых БП;

  • Проектирование интеграционных решений Jira с другими сервисами.

Написание скриптовНастройка серверовОптимизация производительностиНастройка баз данных
12 часов назад
Людмила
12 часов в сервисе
Была
11 часов назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
51 год
9 дней в сервисе
Была
3 часа назад
9 часов назад
Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
5 отзывов(-1)
11 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва(-1)
12 часов назад