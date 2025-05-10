Требуется продлить домен в зоне com у регистратора reg.ru. Необходима российская карта для безавторизационной оплаты. Предлагается вознаграждение в 40$ за выполнение задачи. Домен должен быть продлен до 2026 года. Условия безопасные, работа осуществляется с использованием средств фрилансера.
Настройка Jira
Администрирование и развитие корпоративного таск-трекера Jira: поддержка пользователей (настройка рабочих столов, ответы на вопросы по работе Jira и т.п.);
Донастройка действующих БП;
Написание простых скриптов для обработки запросов;
Настройка и автоматизация новых БП;
Проектирование интеграционных решений Jira с другими сервисами.
Заявки фрилансеров
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