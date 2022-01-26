Настройка конфигов WordPress

[url=https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support]https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support[/url] Суть в том что на сервере компонент не импортируеться так как он не умеет работать на стороне сервера - и я думаю что делать на стороне сервера возможно импортировать фейковый какой-то компонент чтобы не было ...