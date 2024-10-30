Требуется срочная помощь с оплатой домена, который истекает сегодня. Необходимо внести 950 рублей на счет регистратора r01.ru. Платежи принимаются через ЮMoney или банковскую карту. Возможен возврат 30 USDT через Вебпансер в понедельник. Поддержка очень важна!
Настройка Mikrotik - Keenetik
Роутер при запуске и каждый час запрашивает статус с нашего ресурса (разрешение на блокировку интернета для проводных и WiFi пользователей)
Вид запроса GET http://example.com/example.php?id=1
От сервера example получаем ответ в виде json (или в любом удобным для вас формате) 1 или 0
Статус (0) работа без блокировки
Статус (1)
Работа с блокировкой
Доступ к интернету блокируется при запросе любого URL переадресация на http://example.com (и если легко реализовывается то список доменов) аналог или Hotspot Captive portal
Ресурс http://example.com работает без ограничений в любых статусах.
Также необходимо настроить удаленный доступ к роутеру за NAT с помощью VPN (vpn есть, openvpn или l2tp)
По возможности решить проблему с маршрутами приложения STARLINK
Задача удаленное отключение Starlink
Планирую использовать Keenetik или Mikrotik который будет установлен между тарелкой и штатным роутером Starlink
Заявки фрилансеров
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