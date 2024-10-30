Роутер при запуске и каждый час запрашивает статус с нашего ресурса (разрешение на блокировку интернета для проводных и WiFi пользователей)

Вид запроса GET http://example.com/example.php?id=1

От сервера example получаем ответ в виде json (или в любом удобным для вас формате) 1 или 0

Статус (0) работа без блокировки

Статус (1)

Работа с блокировкой

Доступ к интернету блокируется при запросе любого URL переадресация на http://example.com (и если легко реализовывается то список доменов) аналог или Hotspot Captive portal

Ресурс http://example.com работает без ограничений в любых статусах.

Также необходимо настроить удаленный доступ к роутеру за NAT с помощью VPN (vpn есть, openvpn или l2tp)

По возможности решить проблему с маршрутами приложения STARLINK

Задача удаленное отключение Starlink

Планирую использовать Keenetik или Mikrotik который будет установлен между тарелкой и штатным роутером Starlink