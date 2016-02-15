Настройка микротик роутера для работы на двух провайдерах

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Настройка микротик роутера для работы на двух провайдерах  рррое и автоматика.Срочно!

9 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$15
1 день
Все супер! оперативно! качественно! Владимир знает своей дело на все 100 ! Всем советую!
Отличный заказчик. Четкая задача, оплата без задержек. Рекомендую....

Заявки фрилансеров

itsupport
Владимир 
57 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад