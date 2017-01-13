Настройка MySQL сервера

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Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем)

-оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки)

-в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, что  грузит сервер

MySQL
8 лет назад
cherboats
Ян 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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