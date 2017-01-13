Требуется настроить только что приобретенный у хостера VDS. Сайт который будет на нем - на WordPress, с кучей картинок, аякса. Необходимо будет установить пакеты nodejs, npm, gulp, sass и настроить сервер на максимальную производительность.
Настройка MySQL сервера
Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем)
-оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки)
-в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, что грузит сервер
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