Настройка MySQL сервера

Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем)

-оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки)

-в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, что грузит сервер