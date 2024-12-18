Необходим скрипт для создания множества ботов в мобильной игре Black Russia на серверах проекта КРМП. Боты должны фармить средства на работе в шахте и сохранять логины и ники в текстовый файл. Программа должна быть самостоятельной, пример имеется. Дополнительная информация о игре может быть предоставлена по запросу.
Настройка обхода блокировки VPN на мобильных сетях оператора связи
Необходимо настроить обход блокировки VPN-соединения мобильными операторами. В данный момент VPN (Outline и Wireguard) настроен на VPS-сервере и отлично работает через домашний интернет, но через мобильные сети наблюдается блокировка. Нужна помощь специалиста, который сможет:
1. Проанализировать текущую конфигурацию VPS-сервера и настроенных VPN (Outline и Wireguard).
2. Предложить и реализовать решения для обхода блокировки мобильных операторов (например, настройка дополнительных протоколов, маскировка трафика и т.д.).
3. Провести тестирование после настройки, чтобы убедиться в стабильной работе VPN через мобильные сети.
Требования к исполнителю:
• Опыт работы с VPS-серверами и VPN-клиентами (Outline, Wireguard).
• Знание методов обхода блокировок, применяемых мобильными операторами.
• Умение настроить и протестировать решения для маскировки трафика VPN.
Что предоставим:
• Доступ к VPS-серверу.
• Детали текущей конфигурации VPN.
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