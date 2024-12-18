Необходимо настроить обход блокировки VPN-соединения мобильными операторами. В данный момент VPN (Outline и Wireguard) настроен на VPS-сервере и отлично работает через домашний интернет, но через мобильные сети наблюдается блокировка. Нужна помощь специалиста, который сможет:

1. Проанализировать текущую конфигурацию VPS-сервера и настроенных VPN (Outline и Wireguard).

2. Предложить и реализовать решения для обхода блокировки мобильных операторов (например, настройка дополнительных протоколов, маскировка трафика и т.д.).

3. Провести тестирование после настройки, чтобы убедиться в стабильной работе VPN через мобильные сети.

Требования к исполнителю:

• Опыт работы с VPS-серверами и VPN-клиентами (Outline, Wireguard).

• Знание методов обхода блокировок, применяемых мобильными операторами.

• Умение настроить и протестировать решения для маскировки трафика VPN.

Что предоставим:

• Доступ к VPS-серверу.

• Детали текущей конфигурации VPN.