Настройка отправки почты на VPS

Системное администрированиеЗавершен5 заявок164 просмотра
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Сервер - ubuntu 16, nginx, php 7. Необходимо настроить корректную отправку писем с сайтов.

Оплата сбербанк, тинькофф, яд.

7 лет назад
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$10
1 день
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
отличный заказчик, четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую!