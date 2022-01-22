Настройка почтового сервера Centos 8

$20
Системное администрированиеЗакрытнет заявок963 просмотра
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Есть почтовый сервер на базе Zimbra и Centos 8.

При отправке писем через CRM появляется ошибка.

Ошибка отправки писем через CRM - "Message failed: 421 4.4.2 zimbra.domen.ua Error: timeout exceeded"

1. Необходимо увеличить время ожидания сервера zimbra, надо дать больше времени перед закрытием соединения с сервером CRM, zimbra обрывает связь раньше чем сервер CRM отправит письмо.

2. Внести в белый список IP адреса сервера CRM

3. Настроить Fail2Ban

4. Добавить фильтры спама из открытых источников

CentOS
2 года назад
iya1
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад