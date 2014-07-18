Настройка прокси на VPS.

Добрый день.

Есть VPS на Linux Debiian.

НА выходе один стабильный айпи.

Есть список покупных socks 4 и socks 5.

Нужно настроить скрипт или программу для прокси socks 4 и socks 5 на сервере, что бы на выходе отображался не реальный ip сервера, а ip прокси, что куплено.

И чтобы с каким то периодом прокси менялся на следующий в списке.

На чем это может быть реализовано - мне тяжело сказать, я обычный пользователь.

Нужно для варификации данных.